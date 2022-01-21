Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş Adanalı berber iş yerinin camına ‘Karne hediyesi bizden’, ‘Takdir ve teşekkür belgesi alana tıraş ücretsiz’ dövizleri asarak, karnesini alıp gelen öğrencileri ücretsiz tıraş etti

Adana’da bir erkek kuaförü, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş etti.

Eğitimöğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Adana’da ise 460 bin 71 öğrenci karne aldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki erkek kuaförü Ercan Ocaklı da iş yerinin camına ‘Karne hediyesi bizden’, ‘Takdir ve teşekkür belgesi alana tıraş ücretsiz’ dövizleri asan Ocaklı, karnesini alıp gelen öğrencileri ücretsiz tıraş etti.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ercan Ocaklı, yıllardır bu geleneği devam ettirdiğini söyledi. Ocaklı, “Karne günleri öğrenciler büyük heyecan yaşıyor. Biz de onları mutlu etmek için yıllardır takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş ediyoruz. Onların gözündeki mutluluğu görünce ben de çok mutlu oluyorum” dedi.

Takdir belgesi alıp tıraş olmaya gelen Harun Öztürk ise uygulamayı çok beğendiğini söyledi.

Teşekkür belgesi alıp tıraş olmaya gelen Ahmet Hac Hamdol da ücretsiz tıraş olacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş gün boyu devam edecek.

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