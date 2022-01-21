Bahçesi donan üretici buz sarkıtından mikrofon yapıp anons çekti

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde ejder meyvesi üretimi yapan Mustafa Akçoban'ın bahçesi tamamen dondu. Akçoban, donan bahçede eline aldığı buz parçasını mikrofon olarak kullanıp, cep telefonuyla anons çekmesi izleyenleri güldürdü.

İlçeye bağlı Acarmantaş Mahallesi´nde ejder meyvesi üretimi yapan Mustafa Akçoban, 20 Ocak günü bahçesini suladıktan sonra evine döndü. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 3 civarında seyretmesinin ardından gün doğumunda bahçesine dönen Akçoban, gördüklerine inanamadı. Bahçesinin tamamının buz tuttuğunu gören Akçoban, buz sarkıtını mikrofon olarak kullanıp bu anları cep telefonuyla kaydettirdi.

'BUZUL ÇAĞINDA OLDUĞUMUZU GÖRDÜK'

Bahçenin ortasında yürüyüp gülerek buz tutan bahçesini anlatan Akçoban ve arkadaşının çektiği görüntülerde, "Dün gece yaşanan 'don' olayından sonra bahçemizi ziyaret edelim dedik. Sabah saatlerinde geldiğimizde buzul çağında olduğumuzu gördük. Şu anda ejder meyvesi bahçesi içerisindeyiz. Gördüklerimize inanamadık. 1 metreden uzun buz sarkıtları oluşmuş. Sanırım burası dünyaya ait değil. Uzaylılar gelmiş" demesi izleyenleri güldürdü.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-01-21 19:55:00



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