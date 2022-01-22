Adanalı üreticiye buz sarkıtı şoku Ejder meyvesi bahçesindeki ağaçlarda buz sarkıtları oluşan Mustafa Akçoban: "Gördüklerimize inanamadık. 1 metre 45 santimetre sarkıtlar oluşmuş. Sanırım bu dünyaya ait değil. Uzaylılar gelmiş sanırım”

Adana'nın Kozan ilçesinde ejder meyvesi üretimi yapan Mustafa Akçoban, sabah bahçesindeki ağaçlarda oluşan buz sarkıtlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Adana gibi sıcak bir bölgede buz sarkıtları oluşmasının inanılmaz bir durum olduğunu dile getiren Akçoban, sarkıtlardan birini eline alıp mikrofon gibi kullanarak haber sunumu yaptı.

Kozan’ın Acarmantaş Mahallesi'nde ejder meyvesi üretimi yapan Mustafa Akçoban'ın meyve bahçesi ilçede yaşanan don olayından olumsuz etkilendi. Üretici Mustafa Akçoban, donan ejder meyvelerinden aldığı buz sarkıtının birini mikrofon gibi kullanarak yaşadığı şaşkınlığı muhabir gibi aktardı. Bahçede gece tedbir almasına karşın sabah bahçesine geldiğinde ürünlerinde buz sarkıtları oluştuğunu gören Mustafa Akçoban, ejder meyveleri arasında cep telefonu ile çekim yaparak, “Sevgili seyirciler Acarmantaş köyündeyiz. Dün gece yaşanan ’don’ olayından sonra bahçemizi ziyaret edelim dedik. Sabah geldik, bir milyon yıl önce buzul çağında olduğumuzu gördük. Şu anda ejder meyvesi bahçesi içindeyiz. Gördüklerimize inanamadık. 1 metre 45 santimetre sarkıtları oluşmuş. Sanırım bu dünyaya ait değil. Burası dünyaya ait değil. Uzaylılar gelmiş sanırım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.