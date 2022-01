Eşi tarafından ölümle tehdit edilen Sevgi´nin yardım çığlığı

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da boşanma aşamasındaki eşi M.S. (28) tarafından barışma isteğini geri çevirdiği için ölümle tehdit edildiğini ileri süren Sevgi S. (23), "Tehdit mesajları alıyorum. Yaşamak istiyorum" dedi.

Besici M.S. ile 2 yıl önce görücü usulü evlenen Sevgi S., düğünden bir süre sonra takılan altınların bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Sevgi S., eşinden altınları istedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı ve M.S. eşine şiddet uyguladı. Evi terk edip baba evine dönen Sevgi S. eşinden şikayetçi oldu. Bir süre sonra Sevgi S. şikayetini geri çekip eve döndü.

Çiftin arası kısa süre sonra yeniden bozuldu. Eşinin kendisini aldattığını ve sürekli şiddete maruz kaldığını öne süren Sevgi S., yeniden evi terk etti. Boşanma davası açan Sevgi S., eşinin barışma isteklerini de geri çevirdi.

`SEN KADINSIN, ALDATTIYSAM ÇEKECEKSİN´

Eşinin kendisini sürekli olarak rahatsız edip ölümle tehdit ettiğini belirten Sevgi S., yaşadıklarını DHA´ya anlattı. Evlendikten kısa bir süre sonra şiddetin başladığını belirten Sevgi S. eşinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Hamileyken evi terk ettiğini fakat doğum sonrası çocuğu için eşiyle barıştığını söyleyen Sevgi S., "Bu sefer de beni aldattığını öğrendim. `Sen kadınsın aldattıysam bile çekeceksin´ deyip dövdü. Darp raporu aldım. Artık dayanamadım. 7 ay önce boşanma davası açtım. Defalarca suç duyurusunda bulundum. Hakkında uzaklaştırma kararı var. Barışmak için 2 defa eve geldi. Kabul etmeyince kavga çıkardı. Her gece buraya gelip, kapıları çalıyor. Takip ediliyorum. Dışarı çıksam yolum kesiliyor. Tehdit mesajları alıyorum. Sürekli rahatsız ediliyorum. Kızımı parka bile götüremiyorum. O da hapis hayatı yaşıyor. Boşanmak istiyorum. Ölümle burun buruna kaldığım bir adamla aynı evde çocuk büyütmek, sosyal medyada ölüm ilanıyla gündeme gelmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2022-01-22 11:16:02



