Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 10 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Jimmy’ın pasıyla ceza sahası sol tarafında son çizgi üzerinde topla buluşan Balkovec, topu yerden arka direğe gönderdi. Boş pozisyonda olan Emre gelişine sol ayağıyla vurdu ancak top az farkla auta gitti.

28. dakikada Adana Demirspor’da Svensson’un pasıyla topla buluşan Yunus, topu yerden Vargas’a gönderdi. Vargas’ın gelişine sert vuruşunda top auta gitti.

31. dakikada orta sahada Samet, Karamoh’u formasından çekerek durdurdu. Buna sinirlenen Karamoh, Samet’in ayağına sert bir şekilde vurdu. Hakem Suat Arslanboğa, bu müdahalenin ardından kırmızı kart göstererek Karamoh’u oyun dışı bıraktı.

35. dakikada sol taraftan Vargas’ın kullandığı köşe vuruşunda Balkovec’ten seken topa gelişine vuran Assombalonga topu ağlara gönderdi. 10



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Abdullah Bora Özkara xx, Bahtiyar Birinci xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip Talha xx, Samet xx, Kaan xx, Gökhan xx, Stambouli xx, Yunus xx, Belhanda xx, Vargas xx, Assombalonga xx

Yedekler: Ferhat, Semih, Sinan, Balotelli, Akintola, Mustafa, Lucas Castro, Alper, İsmail, Bjarnason

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Burak xx, Balkovec xx, Biraschi xx, Salih xx, Biglia xx, Bistrovic xx, Karamoh x, Jimmy xx, Emre xx, Borini xx

Yedekler: Utku, Münir, Tunay, Arveladze, Alparslan, Adnan, Zukanovic, Caner, Abdoulaye, Rayyan Baniya

Teknik Sorumlu: Gökhan Kağıtçıoğlu

Gol: Assombalonga (dk. 35) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Karamoh (dk. 31) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Samet (Adana Demirspor), Jimmy (Fatih Karagümrük)

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