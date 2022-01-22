Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 50'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Adana Demirspor’da savunmanın arkasına sarkarak topu alan Belhanda, sağ ayağıyla vurdu ancak top üstten auta gitti.

58. dakikada Assombalonga’nın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus, topu düzgün vuruşuyla ağlara gönderdi. 20

67. dakikada Adana Demirspor’da ceza yayı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Vargas’ın altıpasa yükselttiği topa gelişine vuran Assombalonga, topu ağlarla buluşturdu. 30

83. dakikada Adana Demirspor’da Yunus’un ara pasında topla buluşan Balotelli, gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu. 40

90. dakikada Adana Demirspor'da savunmanın arkasına sarkan topu alan Yunus Akgün, kaleci Viviano'nun yanında topu ağlara gönderdi. 50



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Abdullah Bora Özkara xx, Bahtiyar Birinci xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xxx, Tayyip Talha xxx (Semih dk. 82 ?) Samet xxx, Kaan xxx, Yunus xxx, Gökhan xxx (Bjarnason dk. 75 x) Stambouli xx, Vargas xx (Akintola dk. 75 x), Belhanda xx (Lucas Castro dk. 75 x), Assombalonga xxx (Balotelli dk. 82 xx)

Yedekler: Ferhat, Sinan, Mustafa, Alper, İsmail

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Fatih Karagümrük: Viviano x, Burak xx, Balkovec xx (Alparslan dk. 66 x), Biraschi xx, Salih xx, Biglia xx, Bistrovic xx (Traore dk. 66 x), Karamoh x, Jimmy xx (Arveladze dk. 46 x), Emre xx (Tunay dk. 77 x) Borini xx

Yedekler: Utku, Münir, Adnan, Zukanovic, Caner, Baniya

Yardımcı Antrenör: Gökhan Kağıtçıoğlu

Goller: Assombalonga (dk. 35 ve 67), Yunus (dk. 58 ve 90), Balotelli (dk. 83) (Adana Demirspor)

Kırmızı Kart: Karamoh (dk. 31) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Samet (Adana Demirspor), Jimmy, Borini, Balkovec, Biglia (Fatih Karagümrük)

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