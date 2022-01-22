Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0

Yusuf KANTARLIADANA, (DHA) -
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Suat Aslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
ADANA DEMİRSPOR:MuricSvensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan (Dk.75 Bjarnason) , Stambouli, Yunus, Belhanda (Dk.75 Castro), Vargas (Dk.75 Akintola) , Assombalonga (Dk.82 Balotelli),
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Biglia, Emre, Jimmy (Dk.46 Arveladze), Borini, Bistrovic (Dk.66 Toure), Balkovec (Dk.66 Alparslan), Salih, Burak, Karamoh
GOLLER: Dk.35-67 Assombalonga , Dk.58-90 Yunus, Dk.83 Balotelli (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Samet (Adana Demirspor), Jimmy, Borini, Balkovec (VavaCars Fatih Karagümrük)
KIRMIZI KART: Dk.31 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)
Spor Toto Süper Lig´in 23´üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük´ü 5-0 yendi.
17´nci dakikada Fatih Karagümrük´te Jimmy´nin pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Balkovec, topu Emre´ye gönderdi. Emre´nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
28´inci dakikada Adana Demirspor´da Svensson´un pasıyla buluşan Yunus, topu alır almaz Vargas´a gönderdi. Vargas´ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
31´inci dakikada orta sahada Samet, Karamoh´la ikili mücadeleye girdi. Yere düşen Karamoh, Samet´in arkasından yürürken ayağına vurdu. Hakem Suan Arslanboğa, yaşanan gerginliğin ardından Karamoh´a kırmızı kartı gösterdi.
35´inci dakikada Adana Demirspor´da soldan Vargas, korner atışını kullandı. Ceza sahasında Balkovec´ten seken topa gelişine vuran Assombalonga, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
52´nci dakikada Adana Demirspor´da savunmanın arkasına sarkarak topu alan Belhanda, sağ ayağıyla vurdu ancak top üstten auta gitti.
58´inci dakikada Adana Demirspor´da Assombalonga´nın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus, topu düzgün vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-0.
67´nci dakikada Adana Demirspor´da ceza yayı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Vargas´ın altıpasa yükselttiği topa gelişine vuran Assombalonga, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
74´üncü dakikada Adana Demirspor´da Belhanda´nın pasıyla buluşan Assambalonga, sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı ancak top kaleci Viviano´da kaldı.
83´üncü dakikada Adana Demirspor´da Yunus´un ara pasında topla buluşan Balotelli, gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 4-0.
90´ıncı dakikada Balotelli'nin kendi ceza sahası önünden gönderdiği topu takip eden Yunus Akgün, rakiplerini geçerek kaleci Viviano'nun yanında topu ağlara gönderdi: 5-0.
Karşılaşma Adana Demirspor´un 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-01-22 18:10:38
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