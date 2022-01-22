Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nejla Keleş (56) ile annesi Sultan Keleş (89) öldü. Evde ayrı bir odada uyuyan Nejla Keleş`in oğlu İbrahim Kırklık (20) ise hastanede tedaviye alındı. Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi´ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Kentte bir telekomünikasyon firmasında çalışan İbrahim Kırklık, sabah işe gitmedi. Kırklık´ın iş arkadaşları öğleden sonra merak edip onun yakınlarını aradı. Kırklık´ın kuzeni eve giderek kapıyı çaldı fakat açan olmadı.

Yedek anahtarla kapıyı açan kuzeni salonda teyzesi ve anneannesini hareketsiz yatarken buldu. Diğer odada yatan Kırklık´ın da baygın halde olduğunu gören kuzeni durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk incelemesinde Sultan Keleş ve kızı Nejla Keleş´in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İbrahim Kırklık ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Anne ve kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

2022-01-22 18:04:23



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