Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nejla Keleş (56) ile annesi Sultan Keleş (89) öldü. Evde ayrı bir odada uyuyan Nejla Keleş`in oğlu İbrahim Kırklık (20) ise hastanede tedaviye alındı. Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi´ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Kentte bir telekomünikasyon firmasında çalışan İbrahim Kırklık, sabah işe gitmedi. Kırklık´ın iş arkadaşları öğleden sonra merak edip onun yakınlarını aradı. Kırklık´ın kuzeni eve giderek kapıyı çaldı fakat açan olmadı.
Yedek anahtarla kapıyı açan kuzeni salonda teyzesi ve anneannesini hareketsiz yatarken buldu. Diğer odada yatan Kırklık´ın da baygın halde olduğunu gören kuzeni durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk incelemesinde Sultan Keleş ve kızı Nejla Keleş´in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İbrahim Kırklık ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Anne ve kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK
2022-01-22 18:04:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.