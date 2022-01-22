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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından

DHA

Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından


Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 23´üncü  haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Vavacars Fatih Karagümrük´ü 5-0 Yendi. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ve Vavacars Fatih Karagümrük antrenörü Gökhan Kağıtcıoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sahaya istediklerini yansıttıklarını belirterek, "Maç 11´e 11 giderken dengeliydi. İlk yarıda onlara karşı kötü bir mağlubiyet almıştık. Onunda acısı vardı, onu çıkartmak istiyorduk. Bizim futbolcularımızı da tebrik etmek istiyorum, performanslarında devamlılık gösterdiler. 1 kişi fazla olunca da daha çok sahaya yansıdı. İyi bir skor aldık. İçimizde de kalmıştı. Böyle bir takıma karşı bu sonucu almak bizi mutlu ediyor" dedi.
"10 KİŞİ KALANA KADAR HER ŞEY PLANLADIĞIMIZ GİBİ GİDİYORDU"
Vavacars Fatih Karagümrük antrenörü Gökhan Kağıtcıoğlu ise Adana deplasmanın zor bir deplasman olduğunu söyleyerek, "Zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalana kadar her şey planladığımız gibi gidiyordu. Emre ile de kaçırdığımız pozisyon var. 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz gol takımın gardını düşürdü. 2´nci yarı daha bir arada oynamaya çalıştık. Arkasından gelen 2´nci ve 3´üncü gol bizi demorilize etti" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vincenzo Montella'nın açıklamaları
Gökhan Kağıtcıoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-01-22 18:56:27

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