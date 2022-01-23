Adana'da su birikintileri buz tuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Son 1520 yılın en soğuk günlerini geçiren Adana’da hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşünce su birikintileri buz tuttu.

Türkiye’yi etkisi altına alan kara kış, hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıktığı Adana’da da etkili oldu. Son 1520 yılın en soğuk gününü geride bırakan Adana’da hava sıcaklığı gündüz 6, gece ise eksi 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle su birikintileri buz tuttu. Buzlar günün ilerleyen saatlerinde eridi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.