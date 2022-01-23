Adana'da, vaşak kar üzerinde ölü bulundu

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Uğur SELÇİK/TUFANBEYLİ(Adana),(DHA)ADANA'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Tufanbeyli ilçesinde, nesli tehlike altındaki türlerden Anadolu vaşağı karlar üzerinde ölü bulundu.

İlçede dünden bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Evci Mahallesi'ndeki kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Mahallede yaşayan çiftçi Köksal Kuş, sabah saatlerinde karlı arazide gezerken, nesli tehlike altındaki türlerden Anadolu vaşağı ölüsü buldu. Vaşakta inceleme yapılmak üzere alınması için yetkililere haber verildi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Tufanbeyli Uğur SELÇİK

2022-01-23 14:02:36



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