Adanaspor - Ankara Keçiörengücü: 0-1

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ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet Şengül

ADANASPOR: KaracicEvren, Uğurcan (Dk.90+3 Ulaş), Roche (Dk.75 Donkor), Bennasser, Cem (Dk.46 Eren), Hıfsullah, Fırtcan, Celil, Tetteh, Bruns (Dk.75 Kingsley)

ANKARA KECİÖRENGÜCÜ: MetinMuharrem, Mehmet, Ogün, Fatih, Taşkın(Dk.84 Alhassan), Uzodimma (Dk.90+4 Hamza), İsgardarli (Dk.78 Ziya), Olawoyin (Dk.78 Erkam), Ackah, Eze

GOL: Dk.28 Uzodimma (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Bruns, Evren (Adanaspor), Taşkın, Ogün, İsgardarli, Metin, Mehmet (Ankara Keçiörengücü)

KIRMIZI KART: Ackah (Ankara Keçiörengücü)Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi.

16'ncı dakikada Adanaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil'in röveşatasında kaleci Metin gole izin vermedi.

28'inci dakikada Ankara Keçiörengücü'nde serbest vuruş kullanan Taşkın, ceza sahası içerisine ortaladı. Topa yükselen Uzodimma'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı Ankara Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle sona erdi.

57'nci dakikada Ankara Keçiörengücü'nde ceza sahası içerisinde topla buluşan İsgardarli'nin vuruşunda kaleci Kracic, topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada Adanaspor'da topla buluşan Eren, ceza sahası dışında kaleyi görür görmez sert bir vuruş yaptı. Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

71'inci dakikada Adanaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Eren, önünü boşaltarak sert bir şut çekti. Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

83'üncü dakikada Adanaspor'da atak geliştiren Bennasser, ceza sahası içerisindeki Tetteh'e gönderdi. Kaleciyle baş başa kalan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+4'üncü dakikada Adanaspor'da köşe vuruşu kullanan Celil, topu içeri ortaladı. Celil'in ortasına yükselen Donkor'un kafa vuruşunda kaleci Metin son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adanaspor sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2022-01-23 15:39:13



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