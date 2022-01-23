Tufanbeyli´de hamile ve engelli personel bir gün idari izinli sayılacak



Kahraman ÖZTÜRK/TUFANBEYLİ (Adana), (DHA) ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacakları duyuruldu.

Tufanbeyli Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve engelli kamu personelin bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Kaymakamlığın açıklamasında, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle 24.01.2022 Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden engelli ve hamile olan memurlar bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.FOTOĞRAFSIZDHA-Genel Türkiye-Adana / Tufanbeyli Kahraman ÖZTÜRK

2022-01-23 22:46:17



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