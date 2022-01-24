Otomobilden 82 bin lira çalan iki zanlı tutuklandı Adana’da bir otomobilin camını imdat çekiciyle kırıp torpido gözündeki 82 bin lirayı çalan hırsızlar güvenlik kamerasınca görüntülendi

Adana’da bir otomobilin camını imdat çekiciyle kırıp torpido gözündeki 82 bin lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Ocak saat 13.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf Üzeyir K. (43), D400 karayolu üzerindeki Keresteciler Sitesi’ndeki bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 82 bin TL çekti. Parayı da otomobilinin torpidosuna koydu. Üzeyir K., park ettiği otomobilden inip, bir iş yerine girdi. Evine dönmek için dışarı çıkan Üzeyir K., otomobilinin kapı camının kırıldığını ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü.

Üzeyir K.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Uğur A. (22) ile ağabeyi Oğuzhan A. (27) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Uğur A.’nın, park halindeki otomobilin kapı camını imdat çekiciyle kırdığını ve para dolu poşeti aldıktan sonra ağabeyinin kullandığı otomobille bölgeden ayrıldığı belirlendi. Hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçtıkları otomobili plakasından tespit eden polis, Seyhan ilçesindeki evlerine yapılan baskında yakalandı. Yapılan aramalarda ise çalınan para bulunamadı. Emniyete götürülen ve çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu belirtilen şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur A. ile Oğuzhan A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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