Camını kırdıkları otomobilden 82 bin TL çalan kardeşler yakalandı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da Üzeyir K.'nin (43) borçlarını ödemek için bankadan çekip otomobilinin torpidosuna koyduğu 82 bin TL'yi çalan Uğur A. (22) ile ağabeyi Oğuzhan A. (27), polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 10 Ocak günü saat 13.30 sıralarında Yüreğir ilçesi, Güzelevler Mahallesi´nde meydana geldi. Esnaf Üzeyir K., D-400 kara yolu üzerindeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 82 bin TL çekti. Parayı torpidoya koyan Üzeyir K., iş yerine gitti. Otomobilini park eden Üzeyir K., iş yerine girdi. Bir süre sonra eve gitmek için otomobilin yanına gelen Üzeyir K., kapı camının kırıldığı ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü, polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Uğur A. ile ağabeyi Oğuzhan A. olduğunu tespit etti. Uğur A.'nın, park halindeki otomobilin kapı camını imdat çekiciyle kırdığını ve para dolu poşeti aldıktan sonra ağabeyinin kullandığı otomobille bölgeden ayrıldığı belirlendi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇALINAN PARA BULUNAMADI

Otomobil plakasından adresi tespit eden ekipler, Seyhan ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Eve yapılan aramada çalınan para bulunamazken, 2 kardeş yakalanıp gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur A. ile Oğuzhan A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-24 10:26:03



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