Yiğithan Güveli Adanaspor’da

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncubeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Ümraniyespor’da forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştır” denildi.

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