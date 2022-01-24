Adana Demirspor’da 2 futbolcu kiralık gönderildi

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Francis Ezeh'in Tuzlaspor'a, İzzet Çelik'in ise Diyarbekirspor'a kiralandığını açıkladı.

Mavilacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz futbolcularından Francis Ezeh, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a, İzzet Çelik ise TFF 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Her iki oyuncumuza da sezon sonuna kadar mücadele verecekleri takımlarında başarılar dileriz” denildi.

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