Balotelli 3,5 yıl sonra İtalya milli takımına çağrıldı

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Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli 3,5 yıl sonra tekrar İtalya milli takımına çağırıldı.

Adana Demirspor Kulübü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz" sözlerine yer verdi.

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