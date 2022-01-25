Soba külü yangına neden oldu

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da balkona bırakılan soba külü nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında, balkon ve salonun bir kısmı zarar gördü.

Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gece saatlerinde yangın çıktı. Evin balkonundan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangına, merdivenli araçla müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, balkon ve salonun bir kısmı zarar gördü.

Soğutma çalışmasının ardından incelemede bulunan itfaiye erleri, yangının balkona bırakılan soba külünden çıktığını belirledi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-01-25 09:10:06



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