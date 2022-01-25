Adana Demirspor'da kadın taraftar sayısı artıyor

Spor Toto Süper Lig'e 26 yıl sonra yeniden çıkarak taraftarıyla adından söz ettiren Adana Demirspor kadın taraftarlarıyla da dikkat çekiyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kadın taraftarlara daha uygun fiyatta biletler vererek destek oluyor. Binlerce Passolig sahibi kadın taraftarı bulunan mavilacivertlilerde her geçen hafta kadın taraftar sayısı artıyor. Ligin her haftasında takım kadar verdikleri mücadeleyle taraftarlar renkli görüntülere sahne oluyor. Adana'nın yanı sıra çevre illerden de gelerek takıma destek veren taraftarlar arasında kadınların da fazla olması tribünde renkli görüntüler oluşturuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.