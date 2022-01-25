Cep telefonu dükkanındaki kar maskeli soygun girişimi kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cep telefonu dükkanındaki kar maskeli soygun girişimi kamerada

DHA

Cep telefonu dükkanındaki kar maskeli soygun girişimi kamerada


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da kar maskeli Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18), bir cep telefonu dükkanında Abdülkadir el-Faris'i (26) tabancayla tehdit edip, tezgahtaki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. El-Faris direnince rastgele ateş açıp kaçan şüphelilerden Sedat C. yakalandı. Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi´nde geçen yıl 28 Aralık´ta saat 21.00 sıralarında kar maskeli 2 kişi, Suriye uyruklu Abdülkadir el-Faris´in cep telefonu dükkanına geldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla el-Faris´i tehdit edip, tezgahtaki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. El-Faris, şüpheliye engel olmak isterken arbede çıktı. Şüpheli, iş yerinde rastgele ateş açıp, yanındaki kişiyle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAR MASKELERİNİ ÇIKARINCA TESPİT EDİLDİLER
İhbar üzerine adrese gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin, bir süre sonra maskelerini çıkaran şüphelilerin 'kasten yaralama' suçundan kaydı olan Sedat C. ile Bayram A. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden Sedat C., geçen hafta evine yapılan baskında yakalanırken, Bayram A. ise bulunamadı.
'BECEREMEYİNCE KAÇTIK' DEDİ
Emniyete götürülen Sedat C. ifadesinde, "Arkadaşımdan tabanca aldım ve Bayram ile birlikte cep telefonu dükkanına gittik. Dizüstü bilgisayarı almak istedik. Beceremeyince de kaçtık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayram A.'yı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-01-25 10:36:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cep telefonu dükkanındaki kar maskeli soygun girişimi kamerada
YEREL HABERLER Cep telefonu dükkanındaki kar maskeli soygun girişimi ...
'Klimamdan malzeme çalmışsın´ dediği tamirci tarafından vurulmuştu; kurtarılamadı
YEREL HABERLER 'Klimamdan malzeme çalmışsın´ dediği tamirci ...
Çinliler, Türk ortaklarını dolandırıp kayıplara karıştı Faizlerle birlikte 10 milyon dolar dolandırılan iş adamının oğlu da intihar etti İş adamı Muammer Başarır: "Çinlilerin bulunup cezalarını çekmesini istiyorum"
YEREL HABERLER Çinliler, Türk ortaklarını dolandırıp kayıplara ...
Doğan: "Artan gübre ve tohum fiyatları çiftçiyi zorluyor"
YEREL HABERLER Doğan: "Artan gübre ve tohum fiyatları çiftçiyi ...
Silahlı soygun girişimi kamerada Adana’da bir cep telefonu satışı yapan dükkana giren kar maskeli iki kişinin silahla soygun yapmak istemesi an be an güvenlik kamerasına yansıdı Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı soygun girişimi kamerada Adana’da bir cep ...
Klima tamiri kavgasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Klima tamiri kavgasında yaralanan şahıs hayatını ...
Soba külü yangına neden oldu
YEREL HABERLER Soba külü yangına neden oldu
Adana Demirspor'da kadın taraftar sayısı artıyor
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da kadın taraftar sayısı artıyor
Sürücüsünün direksiyonda baygınlık geçirdiği otomobil, polis aracına çarptı
YEREL HABERLER Sürücüsünün direksiyonda baygınlık geçirdiği ...
Sürücüsünün direksiyonda baygınlık geçirdiği otomobil, polis aracına çarptı
YEREL HABERLER Sürücüsünün direksiyonda baygınlık geçirdiği ...
Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi
YEREL HABERLER Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına ...
Bıçaklı gaspçı devriye görevinde bulunan polise suç üstü yakalandı
YEREL HABERLER Bıçaklı gaspçı devriye görevinde bulunan polise suç ...
Balotelli 3,5 yıl sonra İtalya milli takımına çağrıldı
YEREL HABERLER Balotelli 3,5 yıl sonra İtalya milli takımına ...
Adana Demirspor’da 2 futbolcu kiralık gönderildi
YEREL HABERLER Adana Demirspor’da 2 futbolcu kiralık gönderildi
Tufanbeyli Kaymakamı Sarı: "Sorunları hızla çözeceğiz"
YEREL HABERLER Tufanbeyli Kaymakamı Sarı: "Sorunları hızla ...
Yiğithan Güveli Adanaspor’da
YEREL HABERLER Yiğithan Güveli Adanaspor’da
Kuzeni ve arkadaşları tarafından fuhşa zorlandığını öne sürüp, börekçiye sığındı
YEREL HABERLER Kuzeni ve arkadaşları tarafından fuhşa zorlandığını ...
Seyhan Nehri kıyısında sopalı `korkuluk´ nöbeti
YEREL HABERLER Seyhan Nehri kıyısında sopalı `korkuluk´ nöbeti
Eğlenceli ara tatil etkinlikleri
YEREL HABERLER Eğlenceli ara tatil etkinlikleri
"Piton döner" karda aç kalan sokak köpeklerinin yanında
YEREL HABERLER "Piton döner" karda aç kalan sokak köpeklerinin ...
Camını kırdıkları otomobilden 82 bin TL çalan kardeşler yakalandı
YEREL HABERLER Camını kırdıkları otomobilden 82 bin TL çalan ...
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı Ankara’dan Adana'daki ablasının yanına gelen 15 yaşındaki kız çocuğu kendisini yanına çağıran kuzeninin arkadaşlarıyla birlikte fuhuş yapmasını istediğini, kabul etmeyince kendisini silah zoruyla bir evde tuttuklarını daha sonrada içeceğini ilaç koyduklarını uyandığında evden kaçarak bir börekçiye sığınıp polisi aradığını ileri sürdü Kız çocuğunun polisi aramasıyla olay yerine gelen ekipler eve yaptığı baskında biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş ...
Tufanbeyli Sibirya gibi, işçi servisi tipide yolda kaldı Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından başlayan tipiden dolayı hayat felç olurken, işçi servisi yolda kaldı
YEREL HABERLER Tufanbeyli Sibirya gibi, işçi servisi tipide yolda ...
Belediye başkanı karda mahsur kalan vatandaşı kurtarırken mahsur kaldı
YEREL HABERLER Belediye başkanı karda mahsur kalan vatandaşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.