Adana’da tepsili leğenli karda kayma keyfi

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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'ne 35 yıl aradan sonra yağan kar yöre sakinlerini sevindirdi. Vatandaşlar tepsi, leğen ve poşetlerle karda kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Akdam Mahallesi'nde yıllar sonra yağan kar yayla evleri kızılçam ormanları ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarına karne hediyesi sunmak isteyen aileler çocukları ile birlikte tepsiler, leğenler poşetlerden kayak yaparak doyasıya eğlendi.

Çocuklarıyla kardan adam yapan vatandaşlar, mangal yakıp, köz çayı içerek karın keyfini çıkardı.

Vatandaşlar, "Tepsi leğen ne bulduysak geldik çocuklara karne hediyesi olsun istedik" dediler.

7 yaşındaki Elif Yıldırım, "Karla oynuyorum. Çok sevindim. Karda kardan adam yapıp oynuyorum” diye konuştu.

Yiğit Çetin ise karnesinin çok iyi olduğunu ve çok eğlendiğini belirterek, "Tepsi ile kayıyorum. Çok eğleniyorum kar çok güzel” dedi.

Akdam Mahallesi sakinleri 35 yıl aranın ardından yağan kara sevindiklerini ifade ederek, "Devletimiz ana yolları açtı bizler de evlerin üstündeki karları kürüyoruz, yolları açıyoruz. Kar berekettir” dediler.

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