Büyükşehirde kar teyakkuzu Adana’nın Toroslardaki ilçelerinde karla mücadele aralıksız sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana’nın Kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışının ulaşımı aksatmaması için 7/24 çalışıyor.
Son günlerde etkisini artıran soğuk hava ve yağış nedeniyle Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ, Kozan, Karaisalı (Kızıldağ) ve Pozantı ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Ana hatlarda ve köy yollarında çalışmalarını sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri ile ASKİ, ulaşımın kesintisiz sürmesi için Pozantı’da 2, Saimbeyli’de 4, Tufanbeyli’de 5, Aladağ’da 10, Feke’de 5, Kozan’da 6 ve Karaisalı Kızıldağ Yaylası’nda 1 iş makinası ile çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.