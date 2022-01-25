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Adana'nın Karaisalı ilçesindeki, 110 yıllık Varda Köprüsü kar yağışında beyaz örtüyle kaplandı. İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve bitki örtüsü beyaza büründü.

Almanlar tarafından 1912 yılında taştan, çelik örme tekniğiyle yapılan Varda Köprüsü beyaz gelinliğini giydi. Asırlık köprünün beyaz örtüyle kaplanması eşsiz güzellikte manzara oluşturdu.

Doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Varda Köprüsü'nde "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahneleri de çekilmişti.

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