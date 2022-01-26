Çelik ve Kökenler’den ortak sergi

Ressam Aliye Çelik ve Ressam Sevinç Kökenler, “Buluşma2” adını verdikleri sergiyi açtı.

Adana Ressamlar Derneği’nin Kaman Sanat Galerisindeki sergide 37 eser sanat severlerine beğenisine sunuldu.

Ressam Sevinç Kökenler, teknolojik üretimlerin emeğin önüne geçtiğini ve sanatta önemli bir unsur olan duygunun adeta yok olduğunu ifade ederek, “Hala emeğiyle, duygularıyla üreten insanlara fosil gözüyle bakılmakta genellikle. Anlayacağınız kirlilik her konuda yaşanmakta; doğada, sanatta, sanayide hatta insan ilişkilerinde. Günümüzde dostluklar, arkadaşlıklar bile menfaat ilişkilerine dönüşmüş durumda. Herkes durumdan şikâyetçi ama değiştirmek yolunda bir adım atmıyor. Sanırım dünya bir evrim sürecinde. Aklımız almıyor çoğu zaman yaşadıklarımızı. Pandemi de bu sürecin gong zili oldu adeta. Duruma daha bir ivme kazandırdı. Sürecin sonunun geleceğini ve olumlu yönde değişimlere gebe olduğunu umuyor ve sabırla bekliyoruz. Her gecenin sabahı vardır mantığıyla. Dünya hızla değişiyordu evet. Hiçbir şey eskisi gibi değildi. Değişmeyen tek şey dostluğumuz ve sanata olan tutkumuz oldu, canım arkadaşım Aliye Çelik’le. İkimizde sanata tutunarak bu zor günleri atlatmaya çalıştık. Zaman, zaman dertlerimizi, umutlarımızı, ürettiklerimizi paylaştık. İki farklı şehirde yaşıyor olmamız birbirimize olan desteğimize engel olmadı” dedi.

Adanalı olan Bodrum’da yaşayan Aliye Çelik’le yeni yıl arifesinde bu sergiye karar verdiklerini anlatan Kökenler, “Yeni yıl yeni umutlar dedik, umudumuzu hiç kaybetmedik. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz ‘Buluşma’ adlı sergimizden bu yana ürettiklerimizi Buluşma2 adlı sergimizle sanatseverlerle paylaşmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

Ressam Aliye Çelik ve Ressam Sevinç Kökenler, “Buluşma2” adını verdikleri sergi 2 Şubat 2021 tarihine kadar açık kalacak.

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