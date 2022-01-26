Elektrikli fırında uyuşturucu sevkiyatı Adana'da bir otobüsün bagajında elektrikli fırın içinde 1 kilo 632 gram esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana polisi otobüsün bagajında elektrikli fırın içinde 1 kilo 632 gram esrar ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Adana Merkez Otogarı’nda önlem alan ekipler, Diyarbakır’dan gelip Antalya’ya giden otobüste hassas burunlu narkotik köpeği ‘Aşil’ ile arama yaptı. Aşil, otobüsün bagajındaki elektrikli fırına tepki verdi. Polis, metal korumasını açtığı fırının içerisinde 4 paket halinde 1 kilo 632 gram esrar ele geçirdi.

Fırının sahibi Veysel Y. (30) gözaltına alındı. Emniyete götürülen Veysel Y. ifadesinde, “Uyuşturucu maddeyi Diyarbakır’dan ucuza satın aldım. Satış yapmıyorum, kendim kullanıyorum” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.