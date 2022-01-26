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İş arkadaşını çekiçle ağır yaraladı Adana’da kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü iş arkadaşını çekiçle ağır yaralayan zanlı tutuklandı

İHA

İş arkadaşını çekiçle ağır yaraladı Adana’da kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü iş arkadaşını çekiçle ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Adana’da kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü iş arkadaşını çekiçle ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 21 Ocak saat 08.00 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesindeki tır dorsesi üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın yöneticisi, kaynakçı işlerini hızlı bitirmesi için uyardı. Bunun üzerine kaynakçı Mahmut E. (38), iddiaya göre küfrederek diğer çalışan arkadaşlarına kızdı. Fabrikada 3 hafta önce işbaşı yapan Emre K.’nin (22) karşılık vermesiyle Mahmut E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Emre K., elindeki çekiçle Mahmut E.’nin başına vurdu. Mahmut E., aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut E., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Emre K. ise fabrikaya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen Emre K. ifadesinde, “Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle elimdeki çekiçle başına vurdum” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut E.’nin ise entübe edildiği, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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