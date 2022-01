Yağmur ve kar çiftçiyi güldürdü

Türkiye’de son günlerde yağan kar ve yağmur nedeniyle çiftçiler rahat bir nefes aldı.

Türkiye’yi etkisi altına alan yağmur ve kar nedeniyle barajlar ve yeraltı suları doluyor. Geçen sene kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan çiftçiler de rahat bir nefes aldı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yağmur ve karın ürünlere can suyu olduğunu söyledi. Doğan, “Yaz mevsimine kadar kuraklık riski ortadan kalktı. Her şeyin aşırısı zarardır. Ancak toprak suya açtı. Yağmurun yağması iyi oldu” diye konuştu.

Doğan, Türkiye için kuraklık riskinin her daim olduğunu belirterek, “Yaz mevsiminde eğer yağmur yağmazsa ürünler için yine sıkıntı olacak. Ancak şuan iyi oldu. Yer altı suları, barajlar doldu. Çiftçiler rahat bir nefes aldı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.