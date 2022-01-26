Orman işçileri karda yolu kapanan hasta için seferber oldu

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde gece rahatsızlanan ve kardan kapalı olan yollarda hastaneye ulaşamayan hasta için orman işçileri seferber oldu.

Saimbeyli'nin Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan Sultan Ohal, akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Orman işçileri, kapanan yolu açıp hastayı Feke Devlet Hastanesine yetiştirmek için seferber oldu. 1 metreyi bulan karlı yolda zamanla yarışan ormancılar 112 sağlık ekiplerine de haber vererek evinden aldıkları hastayı ambulansa taşıdılar.

Gece ormancıların zorlu mücadelesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hastaneye orman emekçilerinin desteği ile yetiştirilen Sultan Ohal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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