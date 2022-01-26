Sıcak bir yuva arıyorlar

Adana'da akşamları sıfırın altına kadar düşen havalarda sokak hayvanları sıcak bir yuva arıyor.

Her mevsimin seveni olduğu kadar sevmeyeni de var. Mevsim normallerinin üzerinde gözüken soğuklar nedeniyle, sokak hayvanları da barınacak bir yuva arıyor. Buz tutmuş camların ardından içeriye girmek isteyen sokak hayvanları bu havalarda yemekten çok sıcak bir yuva istiyor. Hayvanseverlerde bu soğuk havalarda, 'İster kışı, ister yazı sevin; hepimizin bildiği bir şey var. Kış mevsimi, sokaklarda yaşamak zorunda olan küçük dostlar için çok kolay geçmiyor' diyerek onlar için çalışmalar yapıyor.

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