Çukurova Belediyespor Antrenörü Uysal: "Hedefimiz Sultanlar Ligi"

Voleybol Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor hafta sonu oynanacak olan Vakıfbank maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Adnan Menderes Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren turuncumavililerde Antrenör Mustafa Umut Uysal, "Öncelikli hedefimiz playoff. Daha sonra ise playoff maçlarında başarılı olup Adana'yı Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Mutafa Umut Uysal, ligde yıpranmanın playoff'da yıpranmaktan daha iyi olduğunu ifade ederek, "14 maçı geride bıraktık. 2 mağlubiyetimiz var. İkisinde de İlbank'a karşı iyi oynarken kaybettik. Burada kaybettiğimiz maçlarda kazanımlar çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz. Biz bütün hazırlıklarımızı playoff için yapıyoruz. Tabi ki rakiplerimize ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Her maçtan sonra neleri iyi yaptık neleri kötü yaptık hepsini tekrar düşünüp çalışıyoruz. Tek isteğimiz hata oranını en aza indirmek" diye konuştu.

Bu hafta Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Vakıfbank'ın pilot takımı ile oynayacaklarını belirten Uysal, "Bütün oyuncuları altyapı milli takımlarında oynayan oyuncular. Onlar da gelecek adına ümit vaat eden ve Vakıfbank'ın potansiyel A takımı oyuncu profilindeler. Biz Menderes'e geldikten sonra destek daha da arttı. Aileler geliyor. Onun yanında voleybolu seven birçok taraftarımız var. Açıkçası ilgi görmek, onları salondan mutlu göndermek bizi daha çok mutlu ediyor. Biz deplasmanda da olsak aynı kitlenin maçlarımızı takip ettiğini biliyoruz. Bizi de mutlu ediyor. Biz de onlara Sultanlar Ligi'ne çıkarak bu ödülü vermek istiyoruz. Adana buna layık. Her hafta seyirci sayısı gittikçe artıyor. Onları bu hafta da yanımızda görmek istiyoruz. Tek gayemiz hayranlıkla izlenen Sultanlar Ligi takımları, Vakıfbank, Fenerbahçe, Galatasaray, Eczacıbaşı gibi takımları artık Adana'ya getirmek. Bunun için de Sultanlar Ligi'ni istiyoruz. Takımımızı kurarken de bunu hedef alarak yaptık. Hem Onursal Başkanımız Soner Çetin hem de Kulüp Başkanımız Selçuk Esmen ve yöneticilerimizle yaptığımız planlama hep o yöndeydi. Tecrübeli oyuncularımız var. Çok fazla transfer oluyor devre arasında biz buna gerek duymadık. İnşallah hedeflediğimiz Sultanlar Ligi'nde olacağımız düşünüyoruz. Bizi de heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

