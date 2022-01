ATO Meclis Başkanı Acı: "Piyasalar enflasyondaki köpüğün alınmasını bekliyor" "Hem durgunluğun hem enflasyonun aynı anda yaşandığı dönemden geçiyoruz"

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, enflasyondaki köpüğün kısa vadede alınmasının topluma moral kaynağı olacağını söyledi.

Acı, ülke ekonomisinin ana gündem konusu olan enflasyonun ve bu sorunla baş edilmesine ilişkin çabaları değerlendirirken, mevcut ortamda enflasyon ile ekonomik durgunluğun aynı anda görüldüğü ve ekonomide “stagflasyon” olarak ifade edilen bir tablonun söz konusu olduğunu bildirdi.

Enflasyonu sadece talebin değil, aynı zamanda arzın da etkilediğini, üretimde kullanılan her türlü maddenin ve işgücü maliyetleri ile vergi yükünün artması sonucunda fiyatların artışa geçerek enflasyona yol açtığını belirten Acı, şunları kaydetti:

“Enflasyonun iki ana nedenden yükselir. Bunlardan birincisi talebin artmasıdır. Alım gücünün artması talebi de aynı oranda artırır. Bir mala ne kadar çok talep varsa fiyatı da o kadar yükselir gerçeği bir ekonomi kuralıdır. Diğeri ise üretim maliyetlerinin artması sonucu yaşanan enflasyondur.”

Acı, şu anda alım gücü daralırken, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerinin sürekli arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Türkiye’de talepten kaynaklı değil, maliyetlerden kaynaklı bir enflasyon söz konusu. Daha açık bir ifade ile; ekonomide ‘resesyon’ diye tabir edilen ekonomideki durgunluk ile ‘fiyatlar genel düzeyinin sürekli artması’ olarak ifade edilen enflasyonun birleşimi ile stagflasyon ortamı mevcut. Normalde enflasyon ve işsizlik oranı arasında ters orantı mevcuttur, biri düşerken diğeri yükselir. Ancak stagflasyon ortamından dolayı Türkiye’de her ikisi de yükselmektedir.”

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı Acı, Türkiye’nin en önemli sorunun enflasyon olduğuna vurgu yaparak, bu sorununun kısa vadede çözümlenmesini umut ettiklerini belirtti. Acı, “Enflasyon düşerse faizler düşer, yatırım artar, büyüme artar, işsizlik azalır, satın alma gücü de artar” dedi.

Döviz kurunda yılın son ayında tab seviyeye ulaşan aşırı dalgalanmaların nispeten kontrol altına alındığını ifade eden Acı, aynı şekilde enflasyonun da dizginlenmesinin elzem olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tıpkı döviz kuru gibi, enflasyonun üzerindeki köpüğün de alınmasını umut ediyoruz. Ülkesini seven her insan gibi temennimiz; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artması ve büyüme rotasına girmemizdir.”

