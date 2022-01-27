Küfretti, diye mesai arkadaşı çekiçle başına vurmuştu; kurtarılamadı



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, çalışma arkadaşı Emre K. (22) tarafından küfrettiği gerekçesiyle çekiçle başına vurulan Mahmut Eser (38), 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 21 Ocak günü saat 08.00 sıralarında, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde TIR dorsesi üretilen fabrikada meydana geldi. Fabrikanın yöneticisi, kaynak işlerinin hızlı bitirilmesi için işçileri uyardı. Bunun üzerine kaynakçı Mahmut Eser, iddiaya göre, küfrederek çalışma arkadaşlarına kızdı. Yaklaşık 3 hafta önce işbaşı yapan Emre K. de karşılık verdi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Emre K., elindeki çekiçle Eser´in başına vurdu. Eser, aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut Eser, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Emre K. ise fabrikaya gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen Emre K., ifadesinde, "Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum" dedi.

Adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede entübe edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut Eser ise 1 hafta sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eser´in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-27 10:03:43



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