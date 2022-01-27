İki kadının katil zanlısı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl yaklaşık 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun cinayet şüphelisi Furkan A. tutuklandı.

23 Mayıs 2021 gecesi ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi, Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkiinde park halindeki 01 AHG 364 plakalı otomobilde Tuğçe Duman (27) ile yaklaşık 100 metre mesafede Duman’ın dayısının birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Melek Elşemo'yu (24) öldürdüğü iddiasıyla 8 aydır aranan Furkan A. jandarmanın düzenlediği operasyonla geldiği evinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan A. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.