Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor’da

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavilacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl + opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavilacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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