100 metre mesafeyle cesetleri bulunan 2 kadının cinayet şüphelisi yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde, geçen yıl mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) yakalanan cinayet şüphelisi Furkan Apaydın (22), ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2022-01-27 18:34:39



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