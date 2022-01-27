Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor’da

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ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl artı opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavi-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-01-27 18:00:32



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