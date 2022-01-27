Lokomotifin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da beton bariyerleri kırılan tren hattına girerek raylar üzerinde yürüyen Haydar Çelik´e (70), lokomotif çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Çelik´in yakınları, gözyaşı döktü.
Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi´nde meydana geldi. Yol kenarındaki beton bariyeri kırılan tren hattına girerek raylar üzerinde yürüyen Haydar Çelik´e, seyir halindeki lokomotif çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çelik, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Haydar Çelik´in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Çelik´in yakınları, gözyaşı döktü. Çelik´in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-01-27 18:33:13
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