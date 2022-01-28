Çukurova Rock Festivali'nin tarihleri belli oldu

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Adana'da bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek Çukurova Rock Festivali, 12131415 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

2016 yılından bu yana Adana’da düzenlenen ve onlarca sanatçıyı on binlerce müzikseverle buluşturan Çukurova Rock Festivali, bu yıl 12131415 Mayıs tarihlerinde Adana’nın Seyhan ilçesindeki Bacardi Birbiçer Tesisleri’nde gerçekleşecek.

4 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı festivalde katılımcılara kamp imkanı da sunulacak.

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