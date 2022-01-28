Polis takibe aldı, yedek lastikten 2 kilo 950 gram esrar çıktı

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, şüphe üzerine takip edilip, polis kontrol noktasında durdurulan hafif ticari araçta, yedek lastiğin içine gizlenen 2 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Mustafa D. (34) ile arkadaşı Burcu A. (42) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine, Adana-İskenderun otoyolunda seyir halindeki hafif ticari aracı takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Mustafa D. ile yanındaki arkadaşı Burcu A.´nın indirildiği araçta narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yapıldı. 'Tinga' bagajdaki yedek lastiğe tepki verdi. Kesilerek açılan lastiğin içine gizlenen 7 paketteki 2 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden Burcu A., "Arkadaşımızı ziyaret etmek için Diyarbakır'dan Adana'ya geldik. Uyuşturucudan haberim yoktu" dedi.

Mustafa D. de uyuşturucunun nereden geldiğini bilmediğini öne sürdü.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D. ile Burcu A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-28 10:53:50



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