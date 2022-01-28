Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor Milli takıma giden futbolcuların yanı sıra birçok futbolcusuna da transfer teklifleri geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor Milli takıma giden futbolcuların yanı sıra birçok futbolcusuna da transfer teklifleri geliyor

İHA

Süper Lig'in yükselen yıldızı Adana Demirspor Milli takıma giden futbolcuların yanı sıra birçok futbolcusuna da transfer teklifleri geliyor

Spor Toto Süper Lig'e 26 yıl sonra çıkan ve yaptığı transferle adını çok kısa sürede üst sıralara yazdıran Adana Demirspor çıkışını devam ettiriyor. Milli takıma giden futbolcuların yanı sıra birçok futbolcusuna da transfer teklifleri geliyor.
Adana Demirspor aldığı skor başarılarının yanı sıra futbolcularının da milli takımlara çağırılması, takım için sevindirici gelişmeler arasında yer alıyor. Son yıllarda performansı nedeniyle fazla forma şansı da bulamayan futbolcular giydikleri mavilacivertli forma ile çıkış yakalayarak hem ülkelerinin milli takımlarına gitmeyi başardı, hem de transferde takımların listesine girdi.

Balotelli, İtalya Milli Takımı'na çağrıldı
Sezon başında isminin açıklanmasıyla 'Ne işi var, sorunlu futbolcu, takımı bozar' eleştirilerine aldırmadan 'Adanalı Balotelli ile anlaşır' diyerek anlaşıp imza attıran Başkan Murat Sancak, haklı çıktı. Sergilediği futbolla taraftarların büyük sevgisini kazanan Mario Balotelli gösterdiği başarılı performansla tekrar İtalya Milli Takımı'na seçildi.

Yunus'da A Milli Takım için göz kırpıyor
Geçtiğimiz sene geldiği Adana Demirspor'da 1. Lig'de 28 maçta forma giyen Yunus Akgün, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta forma giydi. Toplamda 7 gol atan Yunus 3 kez de asist yaptı. Lig bitiminde de takımı Galatasaray'a geri giden Yunus bu sezon da Adana Demirspor'a kiralık olarak geldi. Geçen sezona göre daha da fazla çıkış yakalayan genç futbolcu, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 23 maçta forma giydi ve 8 gol kaydederek 12 de asist yaptı. Aldığı bu başarılar ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çekti. Yunus Akgün, A Milli Takım için göz kırpmayı da başardı.

Simon Deli, Muric ve Bjarnason ülkelerinin milli takımlarında
Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahilleri Milli Takımı'na çağrılan ve 4 maçta forma giyen Simon Deli 3 maçın tamamında oynarken 1 maçta 68. dakikada oyundan alındı. İzlanda Milli Takımı'nın geçtiğimiz sezon oynadığı tüm maçlarda forma giyen Bjarnason da ülkesinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Kosova Milli Takımı'nın kalesini koruyan Muriç de bu sezon kasım ayında ülkesinin Ürdün ile oynadığı dostluk maçında forma giydi.

Kadroda birçok milli yıldız var
Mavilacivertlilerde daha önceki yıllarda da milli takımlarda forma giymiş ve tekrardan çağrılması gündemde olan futbolcular da var. 92 kez İsviçre Milli Takım formasını giymiş kaptan Gökhan İnler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 11 kez milli olan Assombalonga, 61 kez Fas Milli Takım kadrosuna giren Belhanda, Norveç Milli Takımı'nda birçok kez forma giyen Svensson. Arjantin Milli Takımı'nda 4 maç forma giyen Vargas da Adana Demirspor'un başarısı için mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”
YEREL HABERLER Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”
Adana´da sahte deterjan operasyonu
YEREL HABERLER Adana´da sahte deterjan operasyonu
Polis takibe aldı, yedek lastikten 2 kilo 950 gram esrar çıktı
YEREL HABERLER Polis takibe aldı, yedek lastikten 2 kilo 950 gram ...
Çukurova Rock Festivali'nin tarihleri belli oldu
YEREL HABERLER Çukurova Rock Festivali'nin tarihleri belli oldu
Kadın çiftçilere kompost desteği
YEREL HABERLER Kadın çiftçilere kompost desteği
"İki yüzlü kebabın" ünü sınırları aştı Kebabın başkentinde kıyma ile bonfile eti birleşti ortaya yeni bir lezzet çıktı Kebapçı Cihangir Korkmaz: "Bu kebap aslında unutulmuş bir lezzet"
YEREL HABERLER "İki yüzlü kebabın" ünü sınırları aştı Kebabın ...
15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER 15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ...
Refüje çıktığı otomobilinde uyuyakalan sürücü, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Refüje çıktığı otomobilinde uyuyakalan sürücü, ...
Refüje çıktığı otomobilinde uyuyakalan sürücü, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Refüje çıktığı otomobilinde uyuyakalan sürücü, ...
Sakarmeke avlayan 2 kişiye toplam 23 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Sakarmeke avlayan 2 kişiye toplam 23 bin TL para ...
Adana'nın kuzey ilçelerinde karla mücadele Daha önce 1 metreyi aşan kar yağmadığını söyleyen vatandaşlar, “Alaska’yı geçti. Hayat durdu" dedi
YEREL HABERLER Adana'nın kuzey ilçelerinde karla mücadele Daha önce ...
Sahte deterjan operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda 150 bin lira olan sahte sıvı ve toz deterjan, şampuan ile deterjan hammaddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Sahte deterjan operasyonu Adana polisinin yaptığı ...
Yedek lastikte 2 kilo 950 gram esrar ele geçirildi Uyuşturucudan haberleri olmadığını söyleyen otomobildeki biri kadın 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yedek lastikte 2 kilo 950 gram esrar ele ...
Çocuk katil tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuk katil tutuklandı
Yem bulamayan güvercinleri köylüler besledi
YEREL HABERLER Yem bulamayan güvercinleri köylüler besledi
Adana'da amatör spor kulüplerine 1 milyon 25 bin lira yardım
YEREL HABERLER Adana'da amatör spor kulüplerine 1 milyon 25 bin lira ...
Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı Ters yönden ilerleyip trafik kurallarını hiçe sayan alkollü sürücü 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine ...
Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından ...
Vakıfbank maçı covid nedeniyle ertelendi
YEREL HABERLER Vakıfbank maçı covid nedeniyle ertelendi
Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı
Lokomotifin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Lokomotifin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor'da
YEREL HABERLER Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.