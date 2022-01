Yunanistan´dan gelen ilikle hayata tutunan Kuzey Deniz, lösemililere umut oldu

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da Yunanistan'dan gelen kök hücre nakliyle lösemiyi yenip sağlığına kavuşan Kuzey Deniz Şengezer (5), diğer hastalar için umut oldu. Artık, bisiklet kullanıp oyun oynayabildiğini söyleyen Kuzey Deniz, "Kök hücre bağışıyla hayata tutundum. Kan ver hayat kurtar, kan ver kahraman ol. 3 tüp kan bir can" dedi.

Özgül (33) ve Gürcan Şengezer (33) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, 2019'un mayıs ayında ateşlendi. Hastaneye kaldırılan Kuzey'in 'akut lenfoblastik' lösemiye yakalandığı belirlendi. Kemoterapi tedavisi gören Kuzey'in hastalığına tek çarenin kök hücre nakli olduğunu öğrenen Şengezer çiftine müjde Yunanistan´dan geldi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas isimli gencin iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması nedeniyle nakil iptal oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleriyle Andreas'tan alınan ilikler kara yoluyla İstanbul'a, buradan da Adana'ya getirildi. Eksi 170 derecenin altında dondurulan kök hücreler, 20 Mayıs 2020'de Adana'da özel bir hastanede gerçekleşen operasyonla Kuzey Deniz'e nakledildi. Operasyonun ardından hastanede tedavisi ve gözetimi süren Kuzey Deniz, taburcu oldu ve sağlığına kavuştu.

'KÖK HÜCRE BAĞIŞI MUCİZEMİZ OLDU'

Anne Özgül Şengezer, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Kuzey Deniz'in düzenli olarak kontrollerine devam ettiğini ve nakil sonrası günden güne iyileştiğini ifade eden Şengezer, "Mucizeye ihtiyacımız vardı ve kök hücre bağışı mucizemiz oldu. Oğlum artık bisiklet sürebiliyor, koşabiliyor. Parkta vakit geçirmeyi çok seviyor. Lösemiyle mücadelemiz bitmedi. Diğer hastalar için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Herkesi bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyorum. Kuzey Deniz, bizim mucizemiz. İnsanlar kök hücre bağışı yaparak birinin mucizesine ortak olabilir" diye konuştu.

Bisiklet kullanıp oyun oynayabildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Kuzey Deniz ise, "Kök hücre bağışıyla hayata tutundum. Kan ver hayat kurtar, kan ver kahraman ol. Üç tüp kan bir can" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

