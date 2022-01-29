Motosikletten açılan ateşle evinin önünde bacağından yaralandı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da motosikletli 2 kişi, sokaktan hızlı geçtikleri için kendilerini uyaran 2 kuzene tabancayla ateş açtı. Magandaların tabancasından çıkan kurşunlardan biri, o sırada evinin önünde bulunan kuzenlerin yakını Hatice K.'nın (45) bacağına isabet etti. Şüpheliler kaçarken, yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan ve isimleri öğrenilemeyen iki kuzen, evlerinin önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın yaşandığı sırada sokaktan motosikletli iki kişi, hızlı bir şekilde geçti. Kuzenlerden birinin hızlı geçtikleri için uyardığı motosiklettekiler, bellerindeki tabancayı çekerek ikilinin üzerine 6 el ateş etti. Bu sırada tartışma seslerini duyup, dışarıya çıkan kuzenlerin yakını Hatice K., magandaların silahından çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Motosikletli magandalar kaçarken, yaralı kadın ise yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-01-29 01:56:43



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