Adana´da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar yaptı, şüphe üzerine araçları uygulama noktasında durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara ve 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-29 10:19:05



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