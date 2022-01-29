Adana´da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar yaptı, şüphe üzerine araçları uygulama noktasında durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara ve 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-01-29 10:19:05
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