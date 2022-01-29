Akyatan Lagünü'nde 12 binden fazla flamingo ve turna sayıldı



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da göçmen kuşların konakladığı Akyatan Lagünü'nde, 15 Ocak'tan bu yana çalışan gözlemciler, 40 türde 75 bin kuşun sayımını yaptı. Ekipler, lagünde dikkat çeken flamingo ve turnaların sayısının 12 bini aştığını tespit etti.

Kentte başta flamingo, turna, yeşil ördek, sakar meke olmak üzere 250 türün kışladığı, Çukurova Deltası'nın en büyük gölü Akyatan Lagünü'nde, aralık ayından itibaren misafir kuşlar ağırlanıyor. Kuşların gelmesiyle gözlemciler ve fotoğrafçılar da Karataş ilçesi Kapı Mahallesi´ndeki kuş gözlem kulesini uğrak yer haline getirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7'nci Bölge Müdürlüğü ekipleriyle gönüllüler, 15 Ocak'tan itibaren kuşların sayımını yapmaya başladı.

DKMP 7'nci Bölge Müdürü Turgut Çangır, sayım çalışmalarının tüm dünyada sabit olarak 15 Ocak ve 15 Şubat arasında olacağını söyledi. Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Çangır, "Bu yıl 15 Ocak'tan itibaren 40 türden 75 binin üzerinde kuş tespit ettik. En önemli türlerimizden birisi flamingolar. Doğa fotoğrafçılarının da ayrı ilgisini çeken bir tür. 6 bin flamingo, 6 binin üzerinde ise turna tespit ettik. Geçen yıl çok ciddi anlamda kaçak avcılara karşı zabıt tuttuk. İdari işlemler yapıldı. Bu çalışmalarımız buradaki hayvanların rahat etmelerine olanak sağlıyor. Çukurova deltamız kuş türleri bakımından çok zengin. Bu bağlamda kuşların ülkemizde uzun vakit geçirmeleri için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Lagündeki gözlem çalışmalarına katılan Doğa Araştırmaları Derneği gönüllüsü Kenan Ulaş Karan, her yıl belli dönemde tüm dünyadaki popülasyonu görmek ve bu popülasyonun durumunu anlayabilmek için aynı anda sayım yapıldığını kaydetti. Doğaya her geçen gün insan baskısının arttığını kaydeden Karan, başta avcılık olmak üzere pek çok insan kaynaklı durumun, kuşların konakladığı alanlara olumsuz yansıdığını dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-01-29 14:38:36



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