Adana'da 29 yıl önce oynadığı takımın başında Avrupa hedefliyor



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grup'ta mücadele eden Bitexen Adana İdmanyurduspor Teknik Direktörü ve takımın 29 yıl önce göreve başlayan ilk kalecisi Meryem Özyumuşak, "Bu sezon hiç maç kaybetmedik. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarılı olup Avrupa´da kentimizi temsil etmek istiyoruz" dedi.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu´nda mücadele eden Bitexen Adana İdmanyurduspor, ligde yenilmezlik serisini sürdürüyor. 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alan Bitexen Adana İdmanyurduspor, 17 puanla grubunda liderlik koltuğuna oturdu. Yapılan yabancı transferler ve ligdeki performansıyla dikkat çeken Bitexen Adana İdmanyurduspor'da teknik direktör Meryem Özyumuşak, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"12 YAŞINDA GELDİM BU TAKIMA"

29 yıl önce takımın ilk kalecisi olarak görev yaptığını ve Milli Takımda da oynadığını söyleyen Özyumuşak, "Ben, 1993 yılında kurulan takımın ilk sporcularından biriyim. Takımın ilk kalecisiydim. 12 yaşında geldim bu takıma. Yıllarca Milli Takımda oynadım. Teknik direktörlük yaptım. 2011 yılında başladığım takıma geri döndüm ve burada jübilemi yaptım. Ardından takımın başına geçtim" diye konuştu.

"AVRUPA´DA KENTİMİZİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Kadın futbolunun son dönemlerde iyi bir çıkış yaptığını aktaran Özyumuşak, "Bu sene 4 büyüklerin de kadın futbol takımı kurmasının ardından lige güzel bir renk geldi. Takımımıza yabancı futbolcu transferleri gerçekleştirdik. Sezonumuz çok güzel geçiyor. Adana´ya güzel bir futbol izletiyoruz. Güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Maç kaybetmedik. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarılı olup Avrupa´da kentimizi temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meryem Özyumuşak'ın açıklamaları

-Antrenmandan görüntüler

-Maç yapılması

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI

2022-01-30 11:02:35



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