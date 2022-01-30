Adana'da spor camiasının önde gelen isimleri, yıkılan 5 Ocak Stadı'nın tribün altındaki salonlardan istifade eden pek çok kulüp ve sporcunun açıkta kaldığına dikkat çekerek, Millet Bahçesi olarak planlanan alanın gençler için spor ve kültürel etkinliklerin yapılacağı bir merkez olarak değerlendirilebileceğini söylediler. Stat alanına çok yakın mesafede Türkiye'nin en büyüklerinden Merkez Park ve Atatürk Parkı'nın bulunduğunu hatırlatan otoriteler, bu alanın millet bahçesi yerine gençler için faydalı etkinler, aktiviteler yapılan bir cazibe merkezine dönüştürülebileceğini söylediler.

1938 yılında inşa edilen 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu geçtiğimiz aylarda yıkıldı. Yıkım kararının alınması ile birlikte yerine ne yapılacak sorusu da sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçesi olacak açıklaması sonrası hem doğusun da hem batısında Türkiye'nin de sayılı parkları içinde yer alan Merkez Park ve Atatürk Parkı'nın olması sebebiyle park yerine spor alanı olarak kullanılması kamuoyunda ve sosyal medyada çok sayıda açıklama ile yer aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri ve Gençlik Merkezleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer yıkılan 5 Ocak Stadı'nın yeri hakkında görüşlerini dile getirdi. Ortak görüş spor alanı olması yönünde.



''Bu alanın altıda üstü de değerlendirilebilir''

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri ve Gençlik Merkezleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı, stat alanının hem altının hem üstünün kullanılabileceğini belirterek, ''Herkes şunu çok iyi biliyor ki; bir yanında Central Park'tan da büyük Türkiye'nin en büyük parkı 500 dönümlük Merkez Park varken, diğer yanında 5 dönümlük Atatürk Parkı varken yıkılan 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nun altı da üstü de değerlendirilip bir çok branş için spor alanı olmalı. Bugün Adana'da spor camiasının içinde bulunan ve aklı eren herkes biliyor ve konuşuyor. Ama söyleyemiyor. Adana şu an yapılacak bir tane cep salona, antrenman sahasına, çok amaçlı salona muhtaç durumda. Kulüpler antrenman sahası bulamaz duruma gelmiş. Büyükşehir'in güzel projeleri var ama zaman alıyor. Personel yükü, mali durum ve borçlar da yavaşlatıyor. Bir anda olmuyor. Madem, Bakanlık eliyle bir proje gerçekleştiriliyor; o zaman orası spor alanları olmalıydı. Hatta bir de kültür merkezi olabilirdi. Bir proje yarışması yapılırdı, adıyla yaşardı''



''İyi anlatılırsa Spor Bahçesi olarak karar alınabilir''

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, ise ''5 Ocak Stadı'nın yeri Millet Bahçesi olacağı açıklandı ama spor bahçesi olsun istiyoruz. Dilerim bu yanlıştan dönerler. Adana'da büyük bir saha problemimiz var. O alana spor alanları yapılabilir. Alternatif sahalara ihtiyaç var. Adana'ya en az 10 adet müsabaka sahası lazım. Burada iktidar partimizin Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik var. İnanıyorum ki bürokratlarımız ihtiyaçları güzel bir şekilde anlatılırsa bu karardan dönülebileceğini sanıyorum. Daha çivi çakılmadan Spor Bahçesi olarak karar alınabilir. Halkında spor yapacağı futbol sahaları voleybol ve basketbol sahaları yapılması gerekiyor. Dilerim bu karardan dönerler dönülmezse pişman olacaklardır diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.



''Ömer Çelik'ten destek bekliyoruz''

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan ise, ''5 Ocak Stadı'nın futbol anlamında büyük tarihi var. Ayrıca tribün altınında büyük önemi var. Bir çok branşta kulüpler idmanlarını yapıyordu. Çoğu kulüp artık sıkıntı çekiyor. Bizim için çok önemli çok kutsal bir yer. Kutsalı tırnak içinde söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın kararını saygıyla karşılıyoruz. Kararına sonuna kadar katılıyouuz. Sadece ekleme yapmak istiyoruz. Millet bahçesi spor parkı olsun. Lokasyon olarak iki önemli park var. Yine park dokusunu bozmadan Millet Bahçesi Spor Parkı olarak isteğimiz var. En büyük desteği sevgili bakanımız Ömer Çelik'ten bekliyoruz. Bizim hiçbir zaman isteklerimizi kırmadı. Ondan çağrımız budur. Burda da bize el vereceğine eminiz. Spor Parkı olarak düzenlenmesini istiyoruz. Alt yaş gruplarının da spor yapabileceği sahalar olmasını istiyoruz. Mini salonlar olabilir. Alt zemininde otopark düşünülüyor. Küçük cep salonları yapılabilir'' ifadesini kullandı.

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