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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cihangir Kebap’ta bayilik görüşmeleri başladı

İHA

Cihangir Kebap’ta bayilik görüşmeleri başladı

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, ‘Cihangir Kebap’ta bayilik görüşmelerinin başladığını, yurt içi ve yurt dışından talebin çok olduğunu söyledi.
Merkez Seyhan ilçesinde 1995 yılından bu yana sektörün içerisinde olan ve kendine özgü lezzetlerle yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Cihangir Korkmaz, bayilik görüşmelerinin başladığını bildirdi.
Öncelikli hedefinin Türkiye'de şubeler açmak olduğunu belirten Cihangir Korkmaz, “Türkiye’deki şubelerin ardından yurt dışına açılacağız. Önümüzdeki aylarda Cihangir Kebap, Türkiye’nin farklı illerinde vatandaşlarla buluşacak” dedi.

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