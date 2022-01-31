Adana'da kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin otoyolda şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı kamyonda 26 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Bu araçlardan kamyonda yapılan aramada, büyük bidonlara doldurulmuş 26 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-31 10:28:44



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