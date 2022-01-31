Adana´da 300 bin liralık sahte deterjan ele geçirildi

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, piyasa değeri 300 bin lira olan 940 kilo sahte toz deterjan ile sahte deterjan yapımında kullanılan 16 bin 300 kilo ham madde ele geçirildi. Depo sahibi M.A., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi´ndeki M.A.´ya ait depoda sahte deterjan üretildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 26 Ocak´ta belirlenen depoya baskın yaptı. Depodaki aramalarda satışa hazır ve piyasa değeri 300 bin lira olan 940 kilo sahte toz deterjan ile sahte deterjan yapımında kullanılan 16 bin 300 kilo ham madde ele geçirildi. Polis ayrıca 10 kiloluk 500 boş deterjan paketi, tartı, dolum ve pres makinesine de el koydu. Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-01-31 10:47:05
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